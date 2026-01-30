Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof para liderar el PJ Bonaerense

En busca de unidad interna, el gobernador aparece como candidato a suceder a Kirchner en la conducción partidaria.

El actual presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, sorprendió al peronismo de la provincia al plantear que Axel Kicillof sea su sucesor al frente del partido. La propuesta, confirmada por dirigentes cercanos, busca encauzar una interna que amenaza con profundizar las tensiones dentro del justicialismo.

La noticia se conoció mientras el Movimiento de Futuro (MDF) avanza en la recolección de firmas y avales para presentar candidatos antes del 8 de febrero. En ese contexto, Kirchner transmitió a su entorno la necesidad de “terminar con los idas y vueltas” y fortalecer la unidad partidaria.

La posibilidad de que el gobernador presida el PJ Bonaerense abre el escenario de un “unicato” en el distrito, con Kicillof al frente del Ejecutivo y del partido.

El líder de La Cámpora dejó trascender que su intención es reforzar la figura de Kicillof de cara a los próximos años y enviar un mensaje claro a la interna: “la unidad está por encima de todo”.