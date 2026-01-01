Malfa pidió que los gobernantes y ciudadanos consideren al “turismo como un camino hacia la paz”

“Es un fenómeno profundamente humano, cultural y religioso en búsqueda del bien común”, dijo el obispo emérito de Chascomús en una misa especial por la paz en la parroquia Asunción

El obispo emérito de Chascomús Carlos Malfa brindó una misa especial por la paz en la parroquia Asunción de Mar del Plata, en la que pidió que los gobernantes y ciudadanos consideren al “turismo como un camino hacia la paz”, en el sentido de que es “un fenómeno profundamente humano, cultural y religioso en búsqueda del bien común”.

Destacando la presencia del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y del flamante titular del Emturyc, Diego Juárez, Malfa dijo que gracias al turismo “podemos contemplar la belleza de la creación”.

Invitado especialmente por el padre Ariel, el obispo dijo que “en este día en que comenzamos el año, empezamos el viaje”, y celebró que “el turismo propone el encuentro entre culturas y el diálogo entre los pueblos, esto es fraternidad, y también ilumina el camino hacia la paz”.

Finalmente, Malfa también refirió a Mar del Plata. “Trabajemos para que esta ciudad sea siempre la capital nacional del turismo; es para admirar y celebrar la belleza de la creación y para que el turismo sea siempre promovido”.

Carlos Malfa nació en Mar del Plata. En el año 2000 fue elegido obispo de Chascomús por el papá Juan Pablo II, y actualmente reside en Jerusalén.