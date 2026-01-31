La Iglesia expresó su rechazo a la baja de la edad de punibilidad a 13 años

La Conferencia Episcopal reclamó en un documento “más oportunidades que penas” para los menores. También se solidarizó con las víctimas de delitos.

La Conferencia Episcopal, máximo órgano de conducción de la Iglesia Argentina, se pronuncio contra la baja de la edad de punibilidad penal, luego de que el gobierno decidiera incluir en el período de sesiones extraordinarias un proyecto para llevarla de 16 a 13 años.

En un comunicado titulado “Más oportunidades que penas”, la Iglesia expresó su solidaridad con las víctimas de hechos delictivos y sus familias, pero señaló que el foco exclusivo en la sanción penal puede invisibilizar factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de acompañamiento estatal.

El documento se firmo casi en simultáneo con la reunión de la senadora Patricia Bullrich con los padres de Jeremías Monzón, el adolescente santafesino asesinado por tres menores -una de ellos punible. “La ley va a salir”, les prometió. “No podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, agregó la exministra.

Los argumentos de la CEA y la duda de los gobernadores

La Iglesia, que se opone desde siembre a la baja de la edad de punibilidad, sostuvo por su parte que el destino que tendrían los menores en caso de aprobarse la reforma y la capacidad real del sistema para garantizar procesos de educación y reinserción social. También plantea dudas sobre la infraestructura disponible en las provincias y la aptitud de las instituciones penitenciarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley.

La Conferencia Episcopal remarcó la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada integral y humanizada, orientada a la recuperación y no solo a la sanción.

Mientras el gobierno busca acelerar el tratamiento legislativo del tema, el punto referido a la creación de la infraestructura de contención generó alerta entre los gobernadores, que buscan que el gobierno nacional no se desligue de su financiamiento.

