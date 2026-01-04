Fuga por Ruta 11: abandonaron una moto robada y uno fue detenido

Luego de una persecución por Ruta 11, los motociclistas descartaron el rodado y uno de ellos logró escapar a pie.

Un hombre de 35 años fue aprehendido por el delito de encubrimiento luego de una persecución por Ruta 11 .

Dos personas circulaban en inmediaciones de Colectora y Peumayen a bordo de una motocicleta sin patente colocada, por lo que fueron interceptados por personal policial, que al intentar identificarlos, emprendieron la fuga por Ruta 11, hasta el kilómetro 540.

Durante la huida, los ocupantes descartaron el rodado y continuaron la fuga a pie. Como consecuencia de la maniobra, uno de los hombres cayó al suelo y sufrió escoriaciones.

Al cursar la motocicleta por el sistema informático, se constató que poseía pedido de secuestro activo por robo agravado, con fecha del 31 de agosto de 2025.

Por el hecho fue aprehendido uno de los hombres, quedando a disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.