El Colegio de Médicos manifestó su repudio a cualquier intento de privatización de la red de hospitales SAMIC

La entidad manifestó su estado de alerta ante versiones sobre gerenciamiento privado y defendió la red pública de alta complejidad.

Al haber tomado estado público las propuestas de gerenciamiento privado de los hospitales que integran el modelo de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su “rechazo absoluto a cualquier intento de desarticulación del sistema público de salud”.

En un comunicado, la entidad colegiada destacó el valor de esta red sanitaria estratégica de alta complejidad “que garantiza el derecho a la salud de miles de bonaerenses”, remarcado que “el funcionamiento integrado de estos hospitales es clave para asegurar la continuidad asistencial y la calidad de la atención”. Así, advirtieron que “la introducción de lógicas de lucro privado fragmentaría este esquema y afectaría directamente a los pacientes”.

Vale recordar, la red de hospitales SAMIC está conformada por el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas), el Hospital Bicentenario (Esteban Echeverría), el Hospital Néstor Kirchner (Laferrere) y el Hospital René Favaloro (Rafael Castillo).

Asimismo, el Colegio de Médicos reafirmó su compromiso con “la defensa de la fuerza laboral del sistema de salud”, dejando en claro que no aceptará “modificaciones en las figuras de contratación que vulneren la Ley de Carrera Profesional ni mecanismos de precarización laboral bajo modalidades de gerenciamiento externo”.

También, desde la institución médica destacaron que los hospitales SAMIC “son una prueba concreta de que el Estado puede gestionar servicios de salud con altos estándares de calidad, tecnología de vanguardia y excelencia profesional, garantizando el acceso universal sin exclusiones”. En este sentido, sentenciaron que “privatizar la gestión es el primer paso hacia la mercantilización de la salud y la restricción de derechos”.

Finalmente, desde el Consejo Superior del Colegio de Médicos se convocó a los presidentes de los Distritos involucrados a unificar criterios, relevar la situación en cada centro asistencial y coordinar acciones conjuntas bajo la premisa de que “defender estos hospitales es defender la salud pública y el ejercicio profesional digno. La salud pública no es un gasto, es una inversión soberana”, concluyeron.