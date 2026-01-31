Caos en Mendoza: miles de usuarios sin luz y rescates por un fuerte temporal

Las precipitaciones alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.

Un feroz temporal de lluvia, granizo y ráfagas de viento azotó a la provincia de Mendoza este viernes, dejando un saldo de más de 360 incidentes, cortes masivos de energía y el rescate de tres menores que fueron arrastrados por la crecida de un dique.

Las precipitaciones, que alcanzaron los 60 milímetros en el Gran Mendoza, representaron en pocas horas la quinta parte del total de agua que cae en un año en toda la jurisdicción. Defensa Civil confirmó que se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, árboles caídos y cortes de luz, tras una jornada que paralizó diversos sectores del área metropolitana y el sur provincial.

El fenómeno meteorológico, comenzó pasado el mediodía en Maipú y Luján de Cuyo, extendiéndose rápidamente hacia la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. La magnitud de la tormenta provocó la inundación de múltiples acequias y rutas, así como la caída de ejemplares forestales que afectaron el suministro eléctrico y el transporte público.

Desde la empresa distribuidora de energía eléctrica señalaron que “más de 56 mil suministros fueron afectados durante la tarde del viernes”, mientras que el servicio del Metrotranvía debió ser interrumpido momentáneamente por la caída de un árbol sobre el tendido en la intersección de calle Belgrano y Avenida Emilio Civit.

La situación hídrica también se vio severamente comprometida debido a que las plantas potabilizadoras de Alto Godoy, Benegas y Luján 1 y 2 quedaron fuera de servicio por las tormentas en el Piedemonte.

En términos de daños estructurales, los departamentos más afectados fueron San Martín, con aproximadamente 123 reportes entre árboles caídos y derrumbes de techos, y Tupungato, donde se registraron más de 60 viviendas inundadas.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en Godoy Cruz, cuando tres niños cayeron al Dique Maure y fueron arrastrados por la repentina crecida del caudal. Tras un operativo de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios, se constató que los menores “lograron salir por la ladera sur del río” y que “presentan buen estado de salud”. En paralelo, en la zona de Anchoris, la fuerza del agua arrastró una topadora en la ruta 40, obligando al rescate de un operario que había quedado varado sobre la maquinaria.

El Gobierno de Mendoza confirmó que, pese a la severidad del evento, “no hubo víctimas fatales ni heridos graves”. Para las próximas horas, la Dirección de Contingencias Climáticas mantiene la alerta naranja, anticipando que se prevén “abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo”.