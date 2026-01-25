Calor agobiante: qué día de esta semana estaremos cerca de los 40 grados en Dolores

En Dolores, el termómetro oscilará entre los 26 y 36 grados, pudiendo la sensación térmica alcanzar los 38 y 39 grados, muy cerca de los tan temidos 40.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana sumamente caluroso, con un posible único antídoto: el aire acondicionado.

Este fin de semana no es más que la antesala de lo caluroso que será el inicio de la semana entrante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin más remedio que un aire acondicionado, porteños y bonaerenses afrontarán temperaturas altísimas este lunes y martes, pero el primer día de la semana será el peor en lo que refiere al calor extremo.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encargó de dar los detalles al respecto y las importantes recomendaciones a tener en cuenta.

Calor agobiante: qué día de esta semana rozaremos los 40 grados en AMBA

Como se mencionó anteriormente, este lunes 26 de enero será agobiante en lo que respecta al clima: el termómetro oscilará entre los 26 y 36 grados, pudiendo la sensación térmica alcanzar los 38 y 39 grados, muy cerca de los tan temidos 40.

Por ello, se recomienda seguir las precauciones brindadas por el SMN y cuidar la salud, especialmente, entre las 10 y 17 horas.

Las recomendaciones ante temperaturas extremas

El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: