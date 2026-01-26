ANSES ajustó cronogramas de pagos de febrero

Más allá de la logística, febrero llega con una actualización en los montos basada en la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según el índice de inflación. Este mecanismo busca mitigar el impacto del costo de vida en los sectores más vulnerables. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, asegurando un piso de ingresos que se liquida de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites extra.

Cuánto y cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo

Este grupo, que representa a la mayor parte de los beneficiarios, y que cobrará en febrero $359.079 (con el bono será $429.079) comenzará a percibir sus haberes y el bono de refuerzo a partir de la segunda semana del mes. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Fechas para cobro para jubilados y pensionados superiores a la mínima

Para quienes cobran haberes que superan el monto de la jubilación mínima, el pago se iniciará inmediatamente después, concentrándose en la última semana del mes: