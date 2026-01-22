Alerta en Brasil: son más de 10 mil los casos de gastroenteritis

Según un infectólogo, el agua está contaminada y hay que tomar precauciones para evitar los contagios.

Los casos de gastroenteritis en Brasil suman 10.600 y uno de los estados más afectados es Florianópolis, estado que es muy elegido por los argentinos para vacacionar, por lo cual es importante tomar precauciones antes de viajar para evitar contagiarse.

Según declaraciones del Dr. Ricardo Teijeiro, médico infectólogo (M.N. 58.065) a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, lo que se sabe es que el agua donde se están bañando y que están consumiendo está contaminada, lo cual calificó como “gravísimo”, a la vez que resaltó: “La cantidad de gente que hay hace a la cantidad de gente que se puede enfermar porque cada uno que esté tiene alto riesgo de contagiarse”.

El especialista explicó: “Son bacterias como la Escherichia coli que, al consumirlas, producen un cuadro de gastroenteritis que puede ser simple, autolimitante o grave y añadió. Los primeros síntomas son dolor, malestares estomacales y diarrea. Luego puede haber fiebre, malestar general y, según la edad, deshidratación, lo que agrava el cuadro”.

El infectólogo aseguró en diálogo con TN que la situación es “sumamente grave en la zona sur de Brasil”, mientras que indicó: “Consumir todo envasado es la única posibilidad. El gran riesgo es cuando la gente va a bañarse. El problema es que, si va a una laguna o zonas del mar que están contaminadas, no hay ninguna posibilidad de no contagiarse”.

“Cuando estás en el agua, siempre algo en las mucosas va a ingresar y esto es evidente que es altamente contagioso”, indicó el experto, quien añadió: “Lo primero es la prevención: hay que tener los cuidados necesarios para no estar en esos lugares o no consumir algo que esté contaminado”.

“No solo hay que tener en cuenta el consumo de agua, sino también con qué lavamos la verdura, la fruta y los alimentos o con qué hacemos el hielo”, aseveró Teijeiro, mientras que dijo que, cuando hay síntomas, lo ideal es hidratarse bien, tomar líquido y concurrir al médico porque, muchas veces, es necesario hacer algún estudio o tomar algún antibiótico”.