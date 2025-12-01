PortadaSociedad

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Desde este lunes vuelve el horario extendido para la venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires.

Cómo queda el horario de venta de alcohol en verano

Durante la temporada de verano, del 1 de diciembre al 30 de abril, los comercios habilitados podrán vender bebidas alcohólicas entre las 10:00 y las 23:00.

Del 1 de mayo al 30 de noviembre, el horario vuelve a ser el habitual: venta de 10:00 a 21:00. Este esquema se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más realistas según la época del año.

El horario extendido beneficia directamente a los comercios. En muchos municipios turísticos, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche esto permite que los comercios operen sin tensión de horario, aprovechando la demanda nocturna del verano.

