Villarruel reclamó en Madrid por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

La vicepresidenta participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, donde dijo: “Se vulnera nuestra soberanía por la ocupación ilegítima del Reino Unido”.

En el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en el Congreso de los Diputados de España, Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei, al hacer hincapié en la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En Madrid, la vicepresidenta presentó su propia visión con relación a la inserción internacional de la Argentina y América Latina y la política diplomática de nuestro país, al considerar que “nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”.

Puso así un acento crítico con respecto al alineamiento incondicional del gobierno de Javier Milei con los parámetros geopolíticos que impulsa su par estadounidense, Donald Trump, y por añadidura con el gobierno de Israel, encabezado por Bejamin Netanyahu.

“Nos encontramos ante un momento de redefinición global”, dijo la titular del Senado, al señalar que “la revolución tecnológica, la computación cuántica, las biotecnologías y la transición demográfica desafían todos los ámbitos de la vida humana y social”.

Luego, la vicepresidenta de la Nación afirmó que “la Comunidad Iberoamericana no es un conjunto de países reunidos por una situación coyuntural. Es una civilización unida por su raíz cultural cristiana. Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras, sino en función de su propia vocación”, subrayó, al tiempo que reclamó “un diálogo sereno y responsable que busque cuidar los recursos, proteger la cultura, impulsar la innovación y tutelar la vida”.

Dijo que “los desafíos globales tensan las cadenas de abastecimiento” y postuló que en la región “debemos liderar las cadenas de valor con tecnología, empleo de calidad, igualdad de oportunidades y desarrollo local”.

“Propongo impulsar legislaciones que fomenten la agroindustria, mejoren la relación insumos-producto final y reduzcan el desperdicio de alimentos”, señaló, promoviendo la bioeconomía “como modelo de desarrollo sostenible”.

Victoria Villarruel dedicó un párrafo aparte al Atlántico Sur, donde “la explotación responsable y razonable de los recursos muchas veces se ve comprometida por conflictos traídos por potencias extracontinentales”.

Sobre la presencia militar inglesa en las Malvinas, fue explícita: “En el Mar Argentino se vulnera nuestra soberanía debido a la ocupación ilegítima del Reino Unido”, aseveró, agradeciendo al mismo tiempo el “apoyo histórico” de las naciones iberoamericanas al reclamo argentino sobre las islas, incluyendo las Georgias y Sándwich del Sur.