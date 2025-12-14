UN MOTOCICLISTA MURIÓ TRAS UN CHOQUE EN RUTA 11

Un trágico accidente de tránsito ocurrió sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 355.

Un automóvil Chevrolet Aveo impactó por alcance a una moto. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar.

Tras el siniestro, el tránsito fue interrumpido en ese tramo de la ruta para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de las fuerzas de seguridad.