UN MOTOCICLISTA MURIÓ TRAS UN CHOQUE EN RUTA 11

Un trágico accidente de tránsito ocurrió sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 355.
Un automóvil Chevrolet Aveo impactó por alcance a una moto. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar.
Tras el siniestro, el tránsito fue interrumpido en ese tramo de la ruta para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de las fuerzas de seguridad.
Este hecho se registró casi en simultáneo con otro accidente ocurrido también sobre la Ruta 11, a la altura de Santa Teresita, donde un auto chocó contra un caballo.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

