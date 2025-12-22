NAVIDAD 2025: UNA COINCIDENCIA POCO COMÚN EN EL CALENDARIO

La Navidad de 2025 no solo estará marcada por las celebraciones tradicionales, sino también por una particularidad numérica que llama la atención. El próximo 25 de diciembre se escribirá como 25/12/25, una alineación exacta entre el día, el mes y el año que solo se repite cada cien años.

Este curioso patrón ya se había dado en 1925 y no volverá a ocurrir hasta 2125, lo que convierte a la próxima Navidad en una fecha singular desde el punto de vista del calendario. Si bien no tiene implicancias religiosas ni astronómicas, el dato despierta interés por la simetría y la rareza que encierra.