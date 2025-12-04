Mar del Plata: Un policía baleado permanece estable y aprehendieron a la dueña de la casa que iban a allanar

Fue detenida la mujer a la que el policía baleado estaba siguiendo y a la que iban a allanar poco después. Quedó imputada de infracción a la ley de drogas y de tentativa de homicidio agravado.

Una mujer quedó detenida y acusada de ser partícipe del ataque a tiros contra un policía de Drogas Ilícitas durante la secuencia previa a un allanamiento en el barrio Belisario Roldán, a pasos de la conocida Villa Gascón.

En tanto Ian Ruiz, el policía de solo 20 años, que sufriera un disparo en la cabeza este jueves fue operado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y se aguarda en las próximas horas su traslado al Hospital Privado de Comunidad.

De acuerdo a la información recogida por LA CAPITAL de fuentes sanitarias, los cirujanos que lo intervinieron no pudieron extraer el proyectil pero sí colocar un catéter y descomprimir la cavidad craneal.

Ante la severa afectación neurológica, el cuadro clínico de Ruiz sigue siendo grave, con riesgo de muerte y pronóstico reservado.

La fiscal María Florencia Salas continuaba reunida esta tarde con los principales jefes policiales de Mar del Plata para poder recoger la mayor cantidad de información que a la brevedad pueda servir para identificar al autor del ataque, aunque por estas horas se llevaban acabo varios allanamientos.

Las circunstancias bajo las cuales Ruiz fue baleado enmarcan todo lo sucedido en un despliegue policial para combatir el narcomenudeo. Ruiz, integrante de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, se hallaba con un compañero a bordo de una motocicleta en tareas de seguimiento de una Volkswagen Amarok, en una maniobra operativa de rutina antes de irrumpir en un objetivo tipo “point”. Dentro de la camioneta iba la principal investigada y su hija, quienes, en base a cámaras de seguridad, se habían puesto en contacto en la zona de Luro y Allió con una motociclista. No se descarta que ese encuentro haya sido para alertar a la mujer de que venía siendo seguida.

Lo cierto es que al llegar a Termas de Río Hondo y Rawson, a poca distancia de la zona conocida como Villa Gascón o Monte Varela, la mujer habría realizado alguna seña a “soldaditos” o jovenes del barrio. Tres de ellos salieron y, de acuerdo a lo que pudo contar el compañero de Ruiz, efectuaron cuatro disparos. Un proyectil impactó en la cabeza de Ruiz, quien cayó de la moto, mientras su compañero se ponía a resguardo. Una cámara de seguridad muestra parcialmente la secuencia, pero con nitídez como tres jóvenes se acercan a un Ruiz ya gravemente herido y le roban su arma regalamentaria.

A partir de ese momento se inició todo el protocolo de emergencia para socorrer a Ruiz y trasladarlo al HIGA.

Minutos después la mujer investigada fue detenida en el allanamiento y quedó acusada no solo de infracción a la ley de drogas, sino también de la tentativa de homicidio contra el funcionario policial. Aquella hipótesis inicial contempla también la posibildad que haya sido la mujer la que dio aviso de que la moto que los estaba siguiendo era la de un policía.

Pasadas las 17 una comisión de la DDI Mar del Plata estaba allanando otros domicilios para dar con el autor material del ataque contra Ruiz. En una de esas casas se logró el secuestro de un arma de fuego que ahora será