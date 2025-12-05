Mar del Plata – Policía baleado: fue liberada la mujer que había sido detenida

Por decisión de la fiscal María Florencia Salas, la mujer acusada de narcomenudeo y coordinar la emboscada contra la policía en la Villa Gascón quedó en libertad. No se la pudo vincular, en esta primera etapa de la investigación, al ataque en el que Ian Ruiz sufrió un balazo en la cabeza.

La mujer de 40 años que había sido detenida el jueves por sospecharse que estaba involucrada en la “emboscada” contra el policía Ian Ruiz quedó en libertad después de prestar declaración ante la fiscal María Florencia Salas.

Aunque permanece acusada de infracción a la ley de Drogas -por la presunta explotación de un “point” en la Villa Gascón-, la mujer fue desvinculada del ataque contra Ruiz. Vale recordar que el policía perteneciente a Drogas Ilícitas venía siguiendo en una motocicleta a la investigada y no llevaba el uniforme al igual que su compañero. Sin embargo de manera repentina, a solo 130 metros del “point” ubicado en Coronel Suárez al 2600 varios jóvenes los interceptaron y abrieron fuego contra ambos.

Producto de la balacera, un proyectil impactó en la cabeza de Ruiz, quien cayó desplomado. Una vez en el piso los agresores lo patearon y le robaron su arma reglamentaria.

La mujer fue detenida poco después al allanarse el “point” y también se le impuso una acusación de partícipe necesario de la tentativa de homicidio. Esta incriminación obedecía a una maniobra que poco antes del ataque la mujer había hecho: había hablado en un semáforo con un motocicleta que luego se adelantó y fugó.

Ante esa circunstancia, la fiscal Salas ordenó la detención y dispuso para este viernes la audiencia de declaración indagatoria. Asesorada por el defensor Lucas Tornini, la mujer compareció de un modo muy “activo”, según indicaron fuentes judiciales. Se cree que de sus dichos pueden obtenerse datos de vital importancia para identificar al o los autores del brutal ataque.

Por otra parte, Ruiz se encuentra sedado, estable pero en estado crítico. Se mantiene la asistencia mecánica respiratoria. Los médicos monitorean su evolución en las próximas 72 horas.