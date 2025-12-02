Kicillof le tomó juramento a Flavia Terigi, nueva directora general de Cultura y Educación

Durante el acto, se reconoció también el trabajo realizado por el director saliente, Alberto Sileoni.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó hoy juramento a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación. Fue en el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°26 de San Vicente, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el director saliente, Alberto Sileoni; y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

En ese marco, Kicillof destacó: “Lo que caracteriza al período que atravesamos y por el que vamos a continuar es la defensa irrestricta de la escuela pública: defenderla es seguir transformándola junto a quienes más la conocen, que son sus maestras y maestros, auxiliares, directivos, familias y estudiantes”.

“Le damos la bienvenida a Flavia Terigi, quien asume el desafío de trabajar para seguir mejorando la educación bonaerense e igualar las oportunidades de los jóvenes de toda la provincia”, expresó el Gobernador y añadió: “Tenemos la enorme tarea de planificar, pensar y diseñar políticas de cara a la sociedad y de una manera clara: caminando la provincia, visitando las escuelas y escuchando a sus protagonistas”.

“Estoy convencido de que no se puede mejorar lo que no se conoce y, menos todavía, lo que no se ama: por eso, nuestra comunidad educativa le reconoce hoy a Alberto Sileoni su profundo amor por la escuela pública”, expresó Kicillof.

Por su parte, Terigi señaló: “Agradezco al Gobernador que me ha propuesto para este cargo al que espero honrar con trabajo y dedicación: tengo un amplio acuerdo con la importancia inédita que el Gobierno provincial le ha dado a la educación y la orientación de su política educativa”.

“No queremos contribuir ni un poco a un país para pocos, individualista; vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de la educación de la provincia un lugar digno y justo para todos y todas”, indicó y manifestó: “Asumo un compromiso de escucha para pensar juntos las reformas que necesita la escuela para seguir garantizando el cumplimiento de derechos”.

Terigi es pedagoga formada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid). Desde 2022 se desempeñó como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y forma parte del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación.

Durante el acto, se realizó la entrega de un reconocimiento a Alberto Sileoni por su labor desde diciembre de 2021.

“Ha sido un inmenso honor formar parte de un Gobierno provincial que se dedicó a ampliar el sistema educativo y a transformar la escuela pública todos los días”, expresó Sileoni y agregó: “Hemos trabajado para poner en valor a las instituciones que están presentes en todo el territorio y lo hicimos junto a lo más importante que tenemos: los estudiantes, docentes y auxiliares que componen la comunidad educativa”.

El nuevo edificio de la Escuela Primaria N°26 “Malvinas Argentinas” de Alejandro Korn fue construido tras una inversión de $2.656 millones. Cuenta con dos plantas en las que se distribuyen 12 aulas, biblioteca, laboratorio, SUM, dependencias administrativas, cocina y patio.

Al respecto, el intendente Mantegazza remarcó: “Es un orgullo poder compartir este acto del Gobierno provincial con la inauguración de un nuevo edificio educativo para San Vicente: esta escuela se logró gracias a las políticas de construcción y ampliación de derechos en el sistema educativo que se está impulsando a lo largo y ancho de toda la provincia”.

Por último, Kicillof resaltó: “Frente a un Gobierno nacional que paralizó todas las obras públicas y que está en contra de la inversión educativa, no había mejor ocasión para realizar este acto que la inauguración de una nueva escuela para 500 pibes y pibas de San Vicente”. “Acá no hay lugar para el egoísmo: los vecinos y vecinas celebran porque hay una nueva institución en el barrio, pero también porque es la número 293 que inauguramos en la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; y el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Germán Pinazo.