HALLARON MUERTO A UN SOLDADO QUE CUMPLÍA TAREAS DE VIGILANCIA EN LA QUINTA DE OLIVOS

El joven de 21 años fue hallado sin vida en uno de los puestos internos.

Las fuerzas federales trabajaban en la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei, tras el hallazgo de un soldado fallecido durante la madrugada de este martes.

Rodrigo Gómez, de 21 años, ejercía funciones de seguridad en el lugar. La víctima fue encontrada muerta en uno de los puestos internos, motivo por el que las autoridades activaron los protocolos y los servicios de emergencia corroboraron el fallecimiento.

En este contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado concurrió al inmueble, situado en el partido bonaerense de Vicente López y se dio intervención a las fuerzas federales para que realicen las tareas de rigor en la escena.

 

