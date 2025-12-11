PortadaSociedad

Grabó a su hijo de 5 años manejando un cuatriciclo en la ruta y le inhabilitaron la licencia

Dejó que su hijo de 5 años maneje un cuatriciclo en una ruta y lo subió a sus redes. La ANSV actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de su licencia. El hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires
 
Un joven de 23 años filmó y publicó en sus redes sociales a su hijo de 5 años conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta de la provincia de Buenos Aires. En el mismo video se lo ve sin casco en un descampado. Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada.
El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Además la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas.
La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas.
Por este motivo, el organismo intervino de manera inmediata para desalentar estas conductas peligrosas que pueden tener consecuencias graves.
