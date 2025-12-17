Ecuador refuerza su plan de vacunación ante la amenaza de la nueva variante de gripe

El objetivo principal es prevenir la llegada y circulación del virus A H3N2 subclado (variante) K.

El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador anunció el fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la influenza en todo su territorio. El objetivo principal es prevenir la llegada y circulación del virus A H3N2 subclado (variante) K, una mutación que ha encendido las alarmas internacionales debido a su impacto en los sistemas de salud de Europa, Asia y Estados Unidos.

Aunque hasta el momento no se han registrado casos confirmados de esta variante específica en el país andino, las autoridades sanitarias han intensificado el monitoreo epidemiológico y los reportes semanales. La medida busca anticiparse a un posible brote, dado que en América del Norte ya se observa un incremento sostenido de esta cepa de gripe.

Cifras y medidas de prevención

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien actualmente lidera el Ministerio de Salud, informó sobre el estado actual de los recursos para enfrentar esta contingencia:

Dosis disponibles : El país cuenta con un abastecimiento de más de 4,5 millones de vacunas.

: El país cuenta con un abastecimiento de más de 4,5 millones de vacunas. Avance de vacunación : Ya se han inmunizado más de 250.000 personas, priorizando a niños menores de seis años y adultos mayores.

: Ya se han inmunizado más de 250.000 personas, priorizando a niños menores de seis años y adultos mayores. Recomendaciones: Se exhortó a la población a utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas, lavar sus manos con frecuencia y evitar la automedicación ante el aumento de consultas por afecciones respiratorias.

La reunión del COE contó con la presencia de figuras clave del Ejecutivo, quienes destacaron que, si bien el virus A H3N2 no es nuevo, la vigilancia sobre la variante K es fundamental para evitar la saturación de los servicios hospitalarios.

NA.