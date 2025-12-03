Con el presidente Milei en el palco, juraron los nuevos diputados nacionales

Los primeros minutos estuvieron marcados por la tensión generada en el recinto. Hubo dos diputados electos ausentes. Al término de la ceremonia de juras de legisladores electos, pasaron los que completarán el mandato de quienes renunciaron en la sesión de las 11.

Con la presencia de Javier Milei en los palcos, juraron los nuevos diputados nacionales en la ceremonia de jura, la cual fue presidida por el chaqueño Gerardo Cipolini, legislador más longevo del Cuerpo. La ceremonia duró poco más de dos horas y Martín Menem, titular de la Cámara baja, se sentó con sus pares de bancada en flanco derecho del hemiciclo en el debut de La Libertad Avanza como primera minoría.

Fueron 63 tandas de legisladores quienes pasaron en orden alfabético, pero de los distritos por lo que resultaron electos. La jura comenzó con los 35 representantes de la provincia de Buenos Aires y culminó con los 4 diputados de la provincia de Tucumán. Al término de los electos, prestaron jura los reemplazos de los legisladores que renunciaron en la sesión de las 11.

El presidente de la Nación llegó minutos antes del inicio de la ceremonia junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. Los cuatro fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien subió hasta el palco principal a darles la bienvenida.

Las primeras juras se dieron en un marco caótico: al duelo de cánticos entre militantes, se le sumó la increpada de Lilia Lemoine -quien se sienta en la primera fila de bancas más cercanas al estrado- contra los diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria. Los primeros dos en jurar fueron Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Con el clamor de los presentes en las gradas, la segunda tanda estuvo encabezada por Alejandro Carrancio, Sergio “Tronco” Figliuolo y Florencia de Sensi; luego, Álvaro García, María Teresa García y María Luis Estevarena; y la cuarta por Juan Grabois -sin discurso-, Hugo Moyano y Fernanda Miño.

En quinta instancia, prestaron juramento Myrian Niveiro, Sebastián Pareja, Joaquín Ojeda; siguieron Karen Reichardt, Vanesa Siley y Javier Sánchez Wrba; luego, continuaron Rubén Torres, Elena Velázquez y Hernán Urien; y completaron Fernanda Díaz, Gladys Humenuk y Johanna Longo.

Otro punto caliente fue la tanda encabezada por Jorge Taiana, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato y Marina Dorotea Salzman; prosiguieron Giselle Castelnuovo, Sebastián Galmarini, Alejandro Finocchiaro y Jimena López; y culminaron la representación de los bonaerenses: Sergio Palazzo, Nicolás Trotta, Andrea “La Nena” Vera y Hugo Yasky.

En segunda instancia fue el turno de los catamarqueños Adrián Brizuela, Fernando Monguillot y Claudia Palladino; y luego siguieron los chaqueños Guillermo Agüero, Sergio Dolce, Julieta Ocampo y Rosario Goitía. Por último, pasaron los chubutenses Mayra Frías y Juan Pablo Luque.

En representación de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los primeros fueron Myriam Bregman y Martín Lousteau, también increpados por Lemoine. Siguieron Alejandro Fargossi y Nicolás Emma; y luego pasaron al estrado Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Kelly Olmos y Andrés Leone. Luego fue el turno de Lucía Cámpora, Itai Hagman y Antonella Giampieri; seguido por las juras de Santiago Roberto y Patricia Holzman.

En representación de la provincia de Córdoba, juraron Laura Soldano, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Enrique Lluch, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado, Natalia de la Sota y Marcos Patiño Brizuela. Por otro lado, abocado a su recuperación, Juan Schiaretti no se presentó a la ceremonia. Y por Corrientes, lo hicieron Virginia Gallardo junto a Diógenes González y Raúl Hadad.

A mitad de la ceremonia, llegó el turno de los entrerrianos Alicia Fregonese, Andrés Laumann, Rubén Schneider, Marianela Marclay y Guillermo Michel. Después, en soledad, juró la formoseña María Graciela de la Rosa porque el libertario Atilio Basualdo no estuvo en la ceremonia.

Por la provincia de Jujuy, juraron Bárbara Andreussi, Alfredo González y María Inés Zigaran. Luego, pasaron los pampeanos Varinia Liz Marín, Adrián Ravier y Abelardo Ferrán; continuaron los riojanos Gino Visconti y Gabriela Pedrali; y completaron los mendocinos Pamela Verasay, Emir Felix, Luis Petri, Álvaro Martínez y María Julieta Asensio.

Ya con menos cánticos en las barras y sin discursos efusivos, pasaron jurar los tres misioneros Maura Gruber, Diego Hartfield y Oscar Herrera Ahuad; los neuquinos Soledad Mondaca, Karina Maureira y Gastón Riesco; y los rionegrinos Aníbal Tortoriello y Adriana Serquis.

Por Salta, pasaron a jurar María Gabriela Flores, Carlos Zapata y Bernardo Biella; luego, los sanjuaninos Cristian Andino, Gustavo Jaime y Abel Chiconi; y los puntanos Mónica Becerra, Jorge “Gato” Fernández y Carlos Almena.

En representación de la provincia de Santa Cruz, dieron juramento Juan Carlos Molina, Jairo Guzmán y Moira Lanesan Sancho; le siguieron los santafesinos Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Gisela Scaglia, Pablo Farías y Yamile Tomassoni.

Con bajo perfil culminaron la ceremonia de juras de diputados nacionales electos los santiagueños Marcelo Barbur, Jorge Mukdise y Cecilia López Pasquali; los fueguinos Paulo Tita y Luis Miguel Rodríguez; y los tucumanos Gladys Medina, Federico Pelli, María Soledad Molinuevo y Javier Noguera.

Las otras juras

A poco más de dos horas del inicio de la ceremonia, llegó el turno de tomarle juramento a los nuevos diputados nacionales que cumplirán el mandato de quienes renunciaron a su banca en la sesión de las 11. Con mandato hasta 2027, el primero fue Néstor Pitrola, quien ocupará el lugar que dejó Christian Castillo que pasó a la Legislatura bonaerense.

Luego fue el turno de María Lorena Petrovich, bullrichista que integrará La Libertad Avanza que ocupará la banca que dejó Silvia Lospennato, quien pasó a la Legislatura porteña. Lo mismo hizo Javier Andrade para ocupar el mandato que deja Itai Hagman, que renovó escaño el pasado 26 de octubre.

En La Libertad Avanza, Gabriela Muñoz juró en reemplazo de la senadora neuquina Nadia Márquez; y Eliana Bruno por la salteña María Emilia Orozco. Luego, el rionegrino Marcelo Mango pasó a ocupar el lugar que dejó Martín Soria; Claudio Álvarez, el de Marcelo D’Alessandro; y la tucumana Elia Fernández culminará el mandato que dejó Gladys Medina que renovó por cuatro años más