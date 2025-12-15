Chile: José Antonio Kast, ganó en su tercer intento electoral

Con un discurso basado en la seguridad y la “mano dura”, Kast logró la victoria en Chile.

El líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast se consagró presidente de Chile en su tercer intento electoral.

Con un discurso centrado en la “mano dura” contra la delincuencia y la inmigración irregular, sumado a la promesa de una fuerte reducción del Estado, el candidato se impuso en el balotaje de este domingo.

Kast, de 59 años, es abogado y fundador del Partido Republicano de Chile (2019). Su trayectoria comenzó en la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), partido vinculado a adherentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ejerció como diputado por cuatro períodos consecutivos hasta 2018.

Evolución política y familiar

Identificado históricamente como un ultraconservador, el surgimiento de figuras como el candidato libertario Johannes Kaiser ha reubicado a Kast en la percepción pública, acercándolo a una posición más próxima a la derecha moderada.

Kast es el menor de 10 hermanos. Su familia emigró a Chile en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, y su padre fue militante del Partido Nazi en Alemania. Se establecieron en Paine, donde desarrollaron negocios en cecinas y el sector inmobiliario, además de incursiones en la política.

Historial de postulaciones

El proceso de este domingo marca su tercer intento presidencial:

2017: Se postuló como independiente, obteniendo el 7,9% de los votos y quedando en cuarto lugar. 2021: Lideró la facción republicana, logrando la mayoría en la primera vuelta con el 27,9% de los votos, pero fue derrotado en el balotaje por el actual mandatario progresista, Gabriel Boric. 2025: Llegó al balotaje y se impuso sobre Jeannette Jara.

Plataforma de seguridad y economía

Bajo el lema “La fuerza del cambio”, el programa de Kast se enfoca en dos pilares:__IP__

Seguridad: Busca abordar el alto índice de preocupación por el crimen, vinculando directamente el fenómeno migratorio con el crimen organizado. Sus propuestas incluyen el bloqueo de pasos fronterizos no habilitados con barreras y drones, y la expulsión masiva de extranjeros indocumentados.

Economía: Promete elevar el crecimiento con una menor participación estatal, recortando el gasto público y los impuestos corporativos.

Para seducir al electorado moderado, Kast ha silenciado temas controvertidos sobre valores que había defendido previamente, como el rechazo al aborto o al matrimonio igualitario.

El analista político Mario Herrera comentó a Xinhua que el candidato ha logrado un “perfil de votante que es muy interesante,” ya que no es el votante tradicional de derecha, sino una clase media emergente y descontenta que valora el esfuerzo personal por encima de las políticas públicas.