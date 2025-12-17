Camión cargado de maíz despistó y volcó en Ruta 2

El siniestro ocurrió este miércoles en el kilómetro 57,5 de la Ruta 2.

Un camión con acoplado cargado con maíz despistó y volcó este miércoles en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 57,5, mano descendente, lo que obligó a realizar cortes parciales y provocó importantes demoras en la circulación

Según se pudo saber, se trató de un Mercedes Benz AXOR 1993 con acoplado, perteneciente a la empresa Tolvas S.A., que transportaba una carga de maíz desde Chascomús hacia Cañuelas.

El vehículo era conducido por un hombre de 44 años, quien se encontraba consciente al momento del arribo del personal policial. Una ambulancia de Aubasa lo trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para su observación.