Alerta en Asia: Kim Jong Un ordenó una expansión masiva de la producción de misiles para 2026

El líder norcoreano aseguró que fortalecer los arsenales de misiles y artillería es la “máxima prioridad”.

El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, redobló su apuesta por el poderío bélico al ordenar un incremento drástico en la capacidad de producción de su industria de municiones. Durante una visita a las principales plantas del sector, el mandatario subrayó que el fortalecimiento de los arsenales de misiles y artillería es la “máxima prioridad” para garantizar la disuasión de guerra del Estado.

Según informó la agencia oficial KCNA, Kim exigió el diseño de un ambicioso plan de producción para el año 2026, enfocado en modernizar las bases técnicas de las empresas militares para cumplir con los requisitos operativos de sus fuerzas armadas, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los puntos clave del anuncio norcoreano:

Carrera armamentista: Kim Jong Un definió al sector de misiles y proyectiles como el pilar fundamental para la supervivencia del país, instruyendo a la administración de misiles a acelerar los preparativos para los nuevos planes de modernización.

Congreso del Partido: Las tareas técnicas y económicas delineadas por el líder serán presentadas formalmente en el próximo IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), donde se ratificará la hoja de ruta militar para los próximos años.

Modernización tecnológica: El máximo líder ratificó documentos que exigen que las empresas de municiones alcancen un nivel de producción “equilibrado y ampliado”, preparándose para un escenario de conflicto a largo plazo.

Este movimiento de Pyongyang ocurre en una semana de alta intensidad diplomática global y añade una nueva capa de tensión a la seguridad regional, mientras las potencias occidentales observan con preocupación el avance de los programas de misiles norcoreanos.

Agencia NA