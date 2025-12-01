Trump habló con Maduro en medio de la fuerte tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Las conversaciones directas entre Trump y Maduro podrían ser indicio de que hay una negociación entre las partes,

El presidente de los estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una charla telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en una conversación que podría ser la antesala de una reunión entre ambos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el diario The New York Times reveló que la conversación, que recién tomó estado público hoy, tuvo lugar durante la última semana, y cobra significativa trascendencia en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas.

Según el periódico estadounidense, las conversaciones directas entre Trump y Maduro podrían ser indicio de que hay una negociación entre las partes, ya sea para que este último acepte una salida del poder o para que Trump abandone su ofensiva contra Venezuela que la mayoría de sus seguidores desaprueba.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro y el Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

El gobierno de Trump asegura que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren que Maduro sea destituido del poder, posiblemente por la fuerza.

Por su parte Maduro, denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras de su país, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta, firmada por Maduro y publicada y por su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio “del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.

“Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”, agregó el escrito venezolano.