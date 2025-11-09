Presencia dolorense en la reunión anual del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina

Con la presencia de representantes de todo el país, más de 500 invitados participaron de la Reunión Anual del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde el presidente de la entidad, Nicolás Pino, destacó el legado y la vigencia de la institución a lo largo de más de un siglo y medio de historia.

Durante su discurso, Pino subrayó que “la tierra es un factor de identidad y la producción rural, motor del país”, y remarcó que “cultivar el suelo es servir a la patria, y hacerlo con convencimiento, compromiso y pasión fue y es el camino para seguir marcando el rumbo”. Asimismo, resaltó que “el trabajo del campo es desarrollo, identidad y futuro para la Argentina”, y definió al encuentro como una oportunidad para “celebrar lo que somos: una institución integrada por productores que hacen del campo una forma de vida, un compromiso y una esperanza compartida”.

En representación de la Sociedad Rural de Dolores, participaron Diego Fontana y Alejandro Marino Cid, como delegado de la SRD.

La jornada se dividió en dos instancias:

Por la mañana, se llevaron a cabo charlas y debates junto a Nicolás Pino, analistas de mercados, politólogos y economistas.

El cierre estuvo a cargo de Zucho, quien brindó una destacada disertación en la que alentó a invertir decididamente en el país, calificando el momento actual como una “oportunidad única” en la que “por primera vez en mucho tiempo se alinearon los planetas”.

Por la noche, tuvo lugar un encuentro distendido con la participación del equipo de gobierno nacional, incluido el nuevo jefe de Gabinete, además de varios gobernadores, senadores y diputados nacionales.

Entre los presentes se destacaron Manuel Adorni, Martín Menem, Luis Petri, Sandra Pettovello, Sergio Iraeta, Alfredo De Ángelis, Cato Ardohain, Carlos Zapata y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Desde la representación dolorense destacaron el ambiente cordial del encuentro y el reconocimiento permanente de la SRA hacia las entidades del interior. “Lo positivo de esta reunión fue la sensación de que todos se sentían como en su casa, y como bien sabemos, todos queremos lo mejor para los nuestros”, señalaron.

Finalmente, agradecieron especialmente a Nicolás Pino y a la Sociedad Rural Argentina por el espacio y el acompañamiento, resaltando que “nos hacen sentir parte importante de todo lo que organizan, que sin dudas son los eventos más relevantes de nuestro sector”.