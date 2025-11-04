ONU: El mundo va camino de superar los 1,5 grados de calentamiento global en diez años

Un informe señala que los compromisos climáticos avanzan con lentitud y que el calentamiento podría ubicarse entre 2,3 y 2,5 °C este siglo aun si los países cumplen sus metas actuales.

Una década después de la firma del Acuerdo de París (2015), la ONU alertó este martes de que superar el límite de 1,5 grados de calentamiento global será casi inevitable en los próximos diez años, debido al “insuficiente” progreso de los países y a un contexto geopolítico “cada vez más desafiante”.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma) dio ese aviso en su “Informe sobre la Brecha de Emisiones” de 2025, publicado a pocos días de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), principal foro político mundial sobre la crisis climática, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil).

El Acuerdo de París busca limitar la subida de la temperatura de la Tierra a menos de 2 °C e -idealmente- a 1,5 °C.

El Pnuma, con sede en Nairobi, sostiene que ese umbral se superará “al menos temporalmente”, aunque asegura que aún es posible reducir la magnitud y la duración de ese rebasamiento mediante recortes de emisiones de gases de efecto invernadero “sin precedentes”.

Según el informe, el planeta registrará un aumento medio de temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados este siglo si los países cumplen sus compromisos climáticos actuales, y de 2,8 grados si continúan con las políticas vigentes, frente a los 2,6-2,8 grados estimados hace un año.

Pero la retirada prevista de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2026, advierte, tendrá un impacto negativo en los esfuerzos globales, al anular parte del progreso alcanzado en las proyecciones de temperatura.

El documento reconoce que el Acuerdo de París impulsó avances notables, como el abaratamiento de las energías renovables y la expansión de los compromisos de neutralidad en carbono, que hoy cubren cerca del 70 % de las emisiones mundiales.

Sin embargo, el Pnuma alerta de que el progreso es demasiado lento, pues las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en inglés) apenas han reducido las proyecciones de temperatura respecto al año pasado y confirman que el mundo superará “temporalmente” el umbral de 1,5 °C en la próxima década, una situación difícil de revertir.

“Las naciones han tenido tres oportunidades para cumplir las promesas del Acuerdo de París, y en todas han quedado fuera del objetivo”, declaró la directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen.

“Aunque los planes nacionales han logrado algunos avances, el progreso es insuficiente. Por eso, aún necesitamos recortes de emisiones sin precedentes en una ventana cada vez más estrecha y en un contexto geopolítico cada vez más desafiante”, añadió.

Emisiones globales en aumento

El informe muestra que, pese a los compromisos asumidos, las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen en aumento: en 2024 alcanzaron 57,7 gigatoneladas de CO2, un 2,3 % más que el año anterior, impulsadas por la deforestación y el uso de combustibles fósiles.

El G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), responsable de alrededor del 77 % de las emisiones mundiales, registró un incremento conjunto del 0,7 % en 2024.

Aunque siete miembros del bloque han presentado nuevas metas de mitigación para 2035 y otros tres las han anunciado, el Pnuma considera que estos compromisos “no son lo suficientemente ambiciosos” y advierte de que el grupo no lleva camino de cumplir ni siquiera sus metas para 2030.

El organismo insiste, como hizo en su informe de 2024, en que el liderazgo del G20 será “fundamental” para evitar una escalada del calentamiento.

En total, 60 países, que representan el 63 % de las emisiones globales, han presentado o anunciado nuevas metas climáticas.

Pero el Pnuma lamenta que son “demasiado modestas”, pues sólo el 73 % incluye objetivos de energía renovable y menos de la mitad contemplan mejoras en eficiencia energética, mientras que ninguna propone eliminar progresivamente la producción de petróleo y gas ni los subsidios a combustibles fósiles.

Así, el estudio calcula que las nuevas políticas y compromisos podrían reducir las emisiones mundiales en torno a un 15 % para 2035 respecto a los niveles de 2019, muy por debajo del 55 % necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados.

Además, las tensiones internacionales, la falta de financiación y la debilidad de los compromisos actuales impiden avanzar con la rapidez necesaria, en un momento en que la ONU subraya que la acción climática no sólo es urgente -sin actuar, los impactos serán “más severos e irreversibles”, especialmente para los países más vulnerables-, sino también una oportunidad económica y social.

“Las nuevas NDC y la situación geopolítica no ofrecen señales alentadoras de que esto vaya a ocurrir, pero es lo que los países y los procesos multilaterales deben resolver para reafirmar el compromiso colectivo y la confianza en alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo de París”, concluye el Pnuma.