Nigeria: presidente confirma rescate de 89 feligreses y estudiantes secuestrados

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó el domingo el rescate y la recuperación de al menos 89 víctimas secuestradas a principios de la semana pasada en la región central del país.

Las víctimas liberadas incluyen a 38 feligreses secuestrados durante un servicio religioso en Eruku, en el estado de Kwara, y al menos 51 estudiantes capturados en un ataque a una escuela en el estado de Níger el viernes, según indicó Tinubu en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, indicó Xinhua y tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Al menos 315 estudiantes y profesores habrían sido tomados como rehenes por los terroristas que atacaron la escuela St. Mary’s en el área de Agwara.

Tinubu atribuyó la liberación de las víctimas a varios días de operaciones coordinadas por los organismos de seguridad, que él supervisó personalmente tras cancelar su viaje previsto a la Cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

“Quiero ser claro: no cejaré. Todo nigeriano, en cada estado, tiene derecho a la seguridad, y bajo mi mandato, aseguraremos esta nación y protegeremos a nuestro pueblo”, subrayó Tinubu.

El presidente nigeriano ordenó a los agentes de policía asignados a la protección de “personas muy importantes” centrándose en sus funciones principales, ya que muchas zonas de Nigeria, especialmente las más remotas, cuentan con pocos efectivos policiales, lo que dificulta proteger a la población.

Tinubu agregó que debe reforzarse la presencia policial en todas las comunidades, dada la actual situación de inseguridad en el país.

Agencia NA