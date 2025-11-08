Israel confirmó que el cuerpo entregado por Hamas pertenece al argentino Lior Rudaef

El Instituto Forense Abu Kabir identificó al residente de Nir Yitzhak, cuyo cadáver fue devuelto tras más de dos años retenido en Gaza. Era sargento mayor de reserva y murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

El Instituto Forense de Medicina Abu Kabir de Yaffa determinó este sábado que el cuerpo devuelto anoche por Hamas y la Yihad Islámica Palestina pertenece a Lior Rudaef, de 61 años y nacido en Argentina, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

Las fuerzas anunciaron también su muerte como la de un soldado, al ostentar el rango de sargento mayor como reservista y haber muerto en combate en el kibutz (comunidad agraria) en el que residía, Nir Yitzhak. Allí coordinaba la seguridad y el equipo de respuesta rápida que se enfrentó a los milicianos gazatíes que se infiltraron en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

“Tras una fiera batalla, Lior fue asesinado y su cuerpo secuestrado a Gaza junto al de Tail Haimi, de bendita memoria, cuyo cuerpo fue después retornado para su entierro”, recoge el comunicado sobre Rudaef difundido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la organización que aglutina a los allegados de la mayoría de secuestrados.

La Yihad Islámica Palestina, que participó en la entrega del cadáver, fue la que mantuvo su cuerpo secuestrado en Gaza durante estos más de dos años.

Junto a Hamas, el grupo anunció que devolvería el cuerpo de Rudaef el viernes por la noche tras haberlo hallado en Jan Yunis (sur de Gaza), como parte de las búsquedas que las milicias del enclave llevan a cabo para recuperar los cadáveres de los cautivos que estaban en su poder y dejaron atrás durante la ofensiva israelí.

“Deja detrás a su mujer, sus cuatro hijos, sus tres nietos, su padre, su hermana y su hermano”, apunta el comunicado castrense.

El 7 de octubre de 2023, el Ejército de Israel no envió a tiempo tropas a Nir Yitzhak, que se encuentra en el extremo sur del país y a unos tres kilómetros de la Franja de Gaza. Los soldados no llegaron hasta más de seis horas después del inicio del ataque, cuando los milicianos palestinos ya se habían marchado.

Pasadas las 9 de la mañana, Rudaef y otros miembros del equipo de respuesta rápida se enfrentaron a los milicianos, unos 25 entonces, en la entrada del kibutz, donde fueron rodeados y asesinados. En total, 85 gazatíes accederían a Nir Yitzhak a lo largo del día.

Se llevaron los cuerpos de tres miembros del equipo de respuesta fallecidos, así como a cinco rehenes vivos.

Según el diario progresista israelí Haaretz, los miembros del equipo de emergencia intentaron contactar con el Ejército en numerosas ocasiones pero no recibieron asistencia porque “toda la cadena de mando de la Brigada Sur de la División de Gaza había colapsado tras el ataque”.

Ahora, en Gaza quedan los cuerpos de cinco rehenes, cuya entrega es necesaria para que el alto el fuego avance. Israel deberá devolver a la Franja a cambio de Rudaef los cuerpos de 15 palestinos fallecidos en su poder.