Fe, historia y devoción: los orígenes del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra ciudad

El 21 de marzo de 1966 el Arzobispado de La Plata resolvió: “Vista la necesidad de proceder a erigir una nueva Parroquia en el Partido de Dolores a fin de lograr una más conveniente atención espiritual de la población allí residente…

RESOLVEMOS: 1. Erigir canónicamente una nueva Parroquia en la ciudad y Partido de Dolores, según a continuación se expresa:

Titular: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

Sede: calle Callao entre Ing. Quadri y Buenos Aires, Dolores… 2. La nueva Parroquia desmembrada de la Parroquia “Nuestra Señora de los Dolores” de Dolores, entrará en pleno funcionamiento en el momento de tomar posesión el sacerdote encargado de su atención.

3. Designar como Vicario Económico de la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” al Pbro. Domingo Carraro..”

Fue colocada la primera piedra fundamental bendecida por Monseñor Plaza y se realizó una multitudinaria procesión.

Durante los primeros años se celebraba Misa en la casa de la familia Martinó, contigua a la Parroquia actual.

El 9 de noviembre de 1975 se consagró el Altar por parte del Arzobispo de La Plata, Monseñor Antonio Plaza.