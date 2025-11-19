El gobernador de Hiroshima y el alcalde de Nagasaki instan al gobierno japonés a defender los principios no nucleares

Estos principios fueron considerados durante mucho tiempo como una política nacional en Japón.

El gobernador de la prefectura de Hiroshima y el alcalde de la ciudad de Nagasaki manifestaron su oposición al intento de la primera ministra Sanae Takaichi de revisar los Tres Principios de No Aplicación de Armas Nucleares, un día después de que los gobernadores de las prefecturas de Okinawa y Nagasaki expresaran preocupaciones similares.

El gobernador de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, declaró en una conferencia de prensa el martes que Hiroshima fue la primera ciudad en la historia de la humanidad en ser alcanzada por una bomba atómica, y que los Tres Principios de No Aplicación de Armas Nucleares, vigentes desde hace mucho tiempo, deben respetarse.

Yuzaki afirmó que depender de las armas nucleares para la seguridad es peligroso, y que el gobierno debe esforzarse por encontrar una alternativa a la disuasión nuclear.

El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, también declaró a la prensa el martes que el intento de Takaichi de revisar los Tres Principios de No Aplicación de Armas Nucleares intensificaría la dependencia de Japón de la disuasión nuclear.

Estos principios fueron considerados durante mucho tiempo como una política nacional, y es imperativo exigir enérgicamente que el gobierno se adhiera a ellos.

Los Tres Principios de No Conversión Nuclear —no poseer, no producir y no permitir la introducción de armas nucleares en territorio japonés— fueron declarados por primera vez en la Dieta, el parlamento japonés, por el entonces primer ministro Eisaku Sato en 1967 y se consideran un credo nacional.

La estrategia de seguridad nacional, uno de los tres documentos de seguridad aprobados por el Gabinete en 2022, afirma: “La política básica de adhesión a los Tres Principios de No Conversión Nuclear permanecerá inalterada en el futuro”.

Sin embargo, medios japoneses citaron recientemente fuentes gubernamentales que indicaban que, mientras su gobierno se prepara para revisar los documentos clave de seguridad nacional del país antes de finales de 2026,

Takaichi estaba considerando revisar el tercero de los Tres Principios de No Conversión Nuclear, que prohíbe la entrada de armas nucleares en territorio japonés, lo que generó fuertes dudas e inquietudes a nivel nacional.