Dolores presente en la “Expo-InnovEla”, organizado por la fundación Esteban Bullrich

El viernes 7 de noviembre, no fue otro más. Fue un día que nos marcó.

Estuvimos en la primera exposición de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y su entorno “Expo-InnovEla”, organizado por la Fundación Esteban Bullrich con la participación de proyectos de todo el país que presentaban propuestas de atención médica, acompañamiento familiar, recreación y comunicación alternativa.

Allí, estuvo Dolores presente, orgullosamente presente, con la aplicación “Exprésate” del Desarrollador de Software, Lucas Barrasa. Este proyecto empezó en un aula de clases del Instituto 26 y hoy ayuda a personas en todas partes.

Conocimos seres maravillosos cuyo objetivo común es ser puente entre la innovación y la vida, que sólo piensa en un mundo que no tenga barreras que derribar, donde la sociedad esté adaptada a las personas y que no sean las estas las que tengan que hacerse cargo de dicha adaptación.

Queremos agradecer a la Fundación Esteban Bullrich por esta hermosa iniciativa; a los oradores Mateo Salvatto, Andrés Riezmik y Valeria Abusamra que potenciaron nuestro compromiso; al Equipo Directivo del instituto 26 que siempre apoya y acompaña las propuestas e iniciativas; a la Dirección de Accesibilidad de Dolores que difunde y lleva a la práctica todas las acciones para dignificar a las personas con discapacidad y su entorno; a la Secretaría de Producción que posibilitó el viaje, y sobre todo, a Lucas Barrasa que merece de manera especial este reconocimiento.

Simplemente fue un día inspirador, lleno de personas cuyos egos no las precedían y donde lo único que importaba era que las posibilidades las tuviéramos todos por igual, eso lo hizo “inolvidable”. Decir gracias es muy poco.