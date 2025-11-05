Política EconomiaPortadaSociedad

ARBA eximió este año del Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

Durante 2025 el organismo otorgó beneficios de exención y prórroga del impuesto a campos de municipios golpeados por el agua.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) otorgó durante 2025 beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva.

La medida impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof busca mitigar el impacto de las contingencias climáticas en la producción agropecuaria. Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia.

Hasta el momento, los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son: Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y agregó: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Girard destacó además el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual -en campos específicos- o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba), integrada por representantes del Estado provincial -en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario- y de entidades rurales, analiza la documentación presentada por las y los productores, y aprueba las declaraciones de emergencia o desastre correspondientes. Una vez formalizado el trámite por parte de la Cedaba, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.

Cómo acceder al beneficio de ARBA

Las y los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes se encuentren en zonas declaradas en emergencia deben acreditar al menos un 50% de afectación en su capacidad de producción, mientras que para los casos de desastre el porcentaje mínimo asciende al 80%.

Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.

Con estas medidas, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con una política fiscal orientada a sostener el trabajo y la producción en cada rincón del territorio provincial.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en PBA

Política EconomiaPortada

Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario

Mar del PlataPortadaSociedad

Murio José Marcelo Moscuzza en un accidente en la Autovía 2

Política EconomiaPortadaSociedad

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen pero postergará su aprobación hasta diciembre

Política EconomiaPortada

LA PROVINCIA ENVÍA ASISTENCIA A BOLÍVAR TRAS EL TEMPORAL

Política EconomiaPortada

Exigen al Ejecutivo explicaciones sobre la capacidad de la Fuerza Aérea para operar los F-16

EspectaculosMar del PlataPortada

La Delio Valdez inaugura ciclo de conciertos en el Polideportivo de Santa Clara del Mar

PortadaSociedad

Una tormenta sacudió el centro de la provincia de Buenos Aires: Devastador temporal en Urdampilleta hizo volar 50 techos

Política EconomiaPortada

Karina Milei recibió en Casa Rosada a legisladores electos de La Libertad Avanza

Política EconomiaPortada

Cancelan el proyecto de observatorio espacial chino-argentino en San Juan

GastronomíaPortadaSociedad

Alma Cabral Arrieta, nueva Mejor Sommelier de Argentina

Mostrar más