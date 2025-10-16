DestacadoDolores

UN ORO QUE LLEVA NOMBRE Y VOZ: ATAHUALPA CAÑETE

Dolores vuelve a destacarse en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, esta vez de la mano de Atahualpa Cañete, quien obtuvo la medalla de oro en la categoría Solista Vocal.

El joven artista dolorense cautivó al jurado con su interpretación y se consagró como uno de los grandes talentos de la edición, llevando a lo más alto el nombre de nuestra ciudad.

Este triunfo no solo representa un logro personal para Atahualpa, sino también un reconocimiento al potencial cultural de Dolores, que sigue proyectando artistas capaces de brillar en cada escenario donde se presenten.

 

