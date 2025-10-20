Trump: “Argentina está luchando por sobrevivir, están muriendo”

El presidente de Estados Unidos calificó la situación de extrema gravedad y confirmó su respaldo al gobierno de Javier Milei, en declaraciones desde el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su respaldo económico a la Argentina y dijo que el país “está peleando por su vida”.

“La Argentina está luchando por su vida. Nada los está beneficiando ¿Entendés lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando duro por sobrevivir, están muriendo”, remarcó el líder republicado.

Días después de recibir al presidente Javier Milei en la Casa Blanca y de advertir que para continuar con su respaldo el argentino debía ganar las elecciones, Trump volvió a referirse al país durante declaraciones a bordo del Air Force One.

“El Presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien, están muriendo”, afirmó el mandatario norteamericano.

Sus palabras de apoyo a Milei se dieron después de anunciar que Estados Unidos iba a exportar carne argentina para intentar bajar el precio del producto en ese país.

El gobierno de Trump brindó un fuerte apoyo económico y financiero al presidente libertario, con intervenciones en el mercado cambiario local y el aporte de un swap de 20.000 millones de dólares.

“¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!“, sostuvo Trump la semana pasada tras el encuentro con su par local.