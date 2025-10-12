Internacionales

Se estrelló un helicóptero en concurrida playa de Los Ángeles

Un helicóptero se estrelló contra una hilera de árboles en la playa de Huntington Beach de California, dejando cinco heridos.

Un helicóptero perdió el control y se estrelló en una playa sobre Pacific Coast Highway, en Huntington Beach, en Los Ángeles, informaron las autoridades locales.

El accidente quedó filmado en un video que rápidamente se hizo viral. Hay cinco heridos, tres de los cuales circulaban por la calle cuando ocurrió el siniestro. Todos fueron trasladados al hospital más cercano.

Dos personas a bordo del helicóptero fueron rescatadas sanas y salvas, mientras que tres peatones en tierra resultaron heridos, según informó la policía a CBS News. Todos fueron hospitalizados en estado desconocido.

“Estaba literalmente debajo del helicóptero cuando se estrelló. Mi vida pasó ante mis ojos”, dijo uno de los testigos que grabó un video y lo publicó en la plataforma de TikTok.

El número de matrícula del helicóptero accidentado era N222EX. Se trata de un helicóptero BELL 222 de 1980 con diez asientos y dos motores, según la Administración de Aviación Federal.

El New York Post informó que el motor trasero aparentemente dejó de funcionar, momento en el que el helicóptero entró en barrena y se estrelló.

