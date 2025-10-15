Puan: tiene fecha de juicio la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

La mujer obligó al hombre en Puan a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de $ 4 millones.

El 12 de febrero del próximo año se realizará el debate oral y público para analizar la conducta de Stella Maris Distel por extorsión a un hombre con fotos íntimas en la localidad de Puan.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Extorsión en Puan

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo. Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

La mujer llega a juicio imputada por el delito de extorsión, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. “Es un caso de sexting, que figura en una ley nacional pero no está tipificado en el Código Penal. Por ese motivo será indagada por extorsión, que tiene una pena mínima de 5 años de prisión”, explicó en su momento una fuente del caso.

(DIB)