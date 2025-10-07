PortadaSociedad

Nobel de Física 2025 para John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

El premio Nobel de Física 2025 fue otorgado este martes a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis “por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”.

Se trata del segundo galardón que reveló este año la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, luego de entregar este lunes el premio de Medicina.

Los físicos premiados construyeron un experimento utilizando un circuito eléctrico superconductor para tratar de responder cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de mostrar efectos cuánticos, es decir, hallar el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las del mundo visible.

Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis realizaron experimentos y construyeron un circuito de superconductores separados por una fina capa aislante. Al pasar corriente por el circuito, descubrieron que las cargas eléctricas se comportaban como una única partícula macroscópica. Este sistema podía “escapar” de su estado de corriente sin voltaje mediante el efecto túnel cuántico, mostrando así su naturaleza cuántica. También demostraron que el sistema solo podía absorber o emitir cantidades discretas de energía, como predice la mecánica cuántica.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

La Junta Electoral recibirá el miércoles a LLA para definir si reimprimen las boletas

Mar del PlataPortadaSociedad

El juicio por el crimen de Carlos Garrido será en abril de 2027

Política EconomiaPortada

Axel Kicillof ante el acto de Javier Milei: “Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”

Política EconomiaPortadaSociedad

RURALES DEL SUDESTE PARTICIPARON DE UNA REUNIÓN ABIERTA CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN  

Política EconomiaPortada

Con tono de rockstar, Milei relanzó la campaña y desafió al kirchnerismo

DestacadoDoloresPortada

TRAGEDIA EN LA AUTOVÍA 2: UN MENOR DE 12 AÑOS FALLECIDO EN ACCIDENTE A LA ALTURA DE SEVIGNÉ

Política EconomiaPortadaSociedad

Azul: debaten un proyecto para que los vecinos mantengan los caminos rurales

Política EconomiaPortada

Diego Santilli: “Me toca asumir la responsabilidad”

Política EconomiaPortada

El pan aumenta en torno al 12% en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

El Gobierno admite que el caso Espert generó un daño en la campaña libertaria

Política EconomiaPortada

Malena Galmarini le preguntó a Santilli por Karen Reichardt: “¿La van a apretar para que renuncie?

PortadaSociedad

Aftosa: el Senasa habilitó algunas excepciones para las zonas inundadas

Mostrar más