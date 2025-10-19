Las ventas en los comercios por el Día de la Madre cayeron un 10,7%

A pesar de las promociones, la mayoría de los comerciantes no cumplió las expectativas. El ticket promedio fue de $ 47.500.

Las ventas de regalos por el Día de la Madre tuvieron en Mar del Plata una caída del 10,7% por lo que no cumplió las expectativas de los comerciantes. Así lo indica el informe elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) que detalla que la variación interanual de las ventas medida en unidades físicas por el Día de la Madre tuvo una caída del 10,7 % con respecto a la misma festividad del año anterior. Y un ticket promedio de $ 47.500.

Ante la pregunta de cómo calificarían las ventas del Día de la Madre con respecto a lo que esperaba vender, comerciantes de rubros afines indicaron que fueron peores a los esperado (54,2 %), iguales a lo estimado (22,9 %) y mejores para el 22,9 %.

Por otra parte, repasando las diferentes herramientas que se utilizaron para potenciar las ventas para el Día de la Madre, 91,4 % indicó haber realizado promociones, dentro de los cuales el 14,3 % indicó realizar promociones de pago en efectivo, y el restante 85,7 % promociones bancarias.

En esta ocasión el estudio del DESE se centró en los siguientes rubros: indumentaria, librería, perfumería, accesorios para celulares, calzado y marroquinería, electrodomésticos, regalería, chocolatería, talabartería, artículos regionales, bombonería, lencería, óptica, zapatería y carteras, entre otros.

“Un Día de la Madre que no alcanzó las expectativas de la mayoría de los comerciantes, y cuotas sin interés que no lograron revertir la caída de ventas que se vienen viviendo hace meses” indicó el presidente de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.

En el país, cayeron 3,5%

A nivel nacional, las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre mostraron una retracción del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) luego de realizar un relevamiento anual.

Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que, en la actualidad, no logra impulsar de manera significativa el consumo minorista.

El relevamiento de CAME marca que el ticket promedio alcanzó los $ 37.124, lo que representa un incremento nominal del 9,8% frente a los $ 33.819 registrados en 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en 16,7%, lo que indica que las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar el Día de la Madre.