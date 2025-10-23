La Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel debe facilitar las operaciones de ayuda en Gaza

El máximo órgano judicial de la ONU estableció que Israel tiene la responsabilidad de asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de los palestinos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó el miércoles en que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar las operaciones de ayuda de las Naciones Unidas y sus organismos en Gaza, incluida la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

En una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel con respecto a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, el máximo órgano judicial de la ONU estableció que Israel tiene la responsabilidad de asegurar la satisfacción de las necesidades vitales de los palestinos.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó la opinión de la Corte como “muy importante y decisiva” y confió en que Israel la respete y actúe apegándose a ella.

“Como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”, leyó el presidente de la Corte, Yuji Iwasawa.

El magistrado subrayó que Israel debe “aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades”, agregando que ese país tiene la obligación de no impedir el suministro de socorro.

Los once letrados del tribunal declararon unánimemente que Israel debe respetar la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra, como lo estipula el derecho internacional. También destacaron la prohibición de las deportaciones forzadas en los territorios palestinos ocupados.

Con respecto a las acusaciones de Israel de que un número significativo de trabajadores de la UNRWA eran militantes de Hamas o participaban a actos terroristas, la Corte dictaminó que el país no ha fundamentado dichas imputaciones.

El año pasado Israel prohibió las actividades humanitarias de la UNRWA en todos los territorios palestinos ocupados alegando que algunos de sus empleados habían participado en los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamas en el sur de Israel.