Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, son “acusaciones ridículas” procedentes de los medios de comunicación.

El 48 % de los israelíes cree que su país se transformó en un estado vasallo de Estados Unidos, frente al 29 % que no lo estima así.

Así lo indica una encuesta de KAN, la televisión pública de Israel, lo que obligó al primer ministro Benjamin Netanyahu a salir al cruce, afirmando que se trata de “acusaciones ridículas” procedentes de los medios de comunicación.

“Bibi” se refirió estrictamente a informaciones según las cuales Israel estaría obligado a informar a Washington de cualquier ataque militar excepcional en Gaza, en particular de los ataques aéreos.

“Nuestra política de seguridad está en nuestras manosIsrael mantiene el control total”, añade, según un artículo del sitio RFI.

Según el medio francés, “se trata de una referencia evidente también a la doble votación de la semana pasada sobre la anexión de Cisjordania, que enfureció a Estados Unidos, que lo hizo saber en voz alta”.

La Radio France International va más allá cuando remarca que “es evidente que se trata de una aclaración dirigida en primer lugar al ala derecha de su coalición”.

NA.