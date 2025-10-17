Bullrich, dura con los gobernadores: “Cada diez minutos piden plata”

La ministra de Seguridad le respondió a a Maximiliano Pullaro. Además, se mostró optimista de cara a las elecciones y habló de su reemplazo en el gabinete.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, se presentó hoy en el 61 Coloquio de IDEA, y rechazó las críticas de los gobernadores sobre la relación con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bullrich no estaba en la agenda oficial del evento, pero en medio de la campaña electoral se acercó hasta Mar del Plata y se reunió con varios empresarios, a quienes les pidió “tener confianza”, ya que -según dijo- “el camino es sólido y no va a torcerse”.

En conferencia de prensa, al ser consultada puntualmente por los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que cuestionó que la Argentina va “cada tres meses al Fondo”, la ministra enfatizó: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”.

En ese marco, se refirió a la relación con las provincias y la posibilidad de entablar acuerdos y subrayó: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos”.

La funcionaria nacional destacó el respaldo de Estados Unidos al país y sostuvo que es “muy importante e inédito”, a la vez que valoró la llegada de “inversiones tradicionales y no tradicionales” y el “superávit fiscal con baja de inflación”.

También aseguró que el vínculo “no se termina el 26 de octubre” y sobre las palabras del presidente norteamericano, Donald Trump, aclaró: “Lo que dijo es que no va a apoyar si llegan al gobierno los que no se animan a decir que Venezuela es una dictadura (en referencia al candidato a diputado de Fuerza Patria en Buenos Aires, Jorge Taiana)”.

Resaltó, en tanto, que “cuando (Sergio Massa) usaba el swap con China nadie cuestionaba nada”.

“Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no”, aseguró Bullrich.

Optimismo

La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, habló sobre “una gran ilusión que tenemos de que la gente nos acompañe” en las próximas elecciones legislativas del domingo 26 y no dio precisiones sobre quién la reemplazará al frente de la cartera nacional debido a que “no es mi decisión sino del Presidente (Javier Milei)“.

Después de compartir una charla con empresarios que participan del 61° Coloquio de IDEA, Bullrich aseguró que de cara a las próximas elecciones legislativas “tenemos puesta una gran ilusión en que la gente nos acompañe. Por supuesto que tratamos siempre de ser humildes, de no hablar de resultados, sino de plantear que nuestro objetivo realmente es lograr la mejor elección”.

Después de ratificar que asumirá su banca en el Senado Nacional, ya que encabeza la lista de “La Libertad Avanza” en CABA, no especificó quien la reemplazará al frente del ministerio de Seguridad. “No es mi decisión sino del Presidente (Javier Milei)” aunque aclaró que “lo que queda es la misma política, eso es seguro. Hay equipo y hay política”.

Y, en ese sentido, añadió que “está garantizado que la doctrina ´el que las hace las paga´; la doctrina de la defensa de las víctimas; la doctrina de firmeza contra los delincuentes, que va a seguir adelante. Y eso es lo importante”.

Sin dar precisiones, al ser consultada si la actual viceministra Alejandra Monteoliva o el intendente local Guillermo Montenegro podrían ocupar su actual cargo, la ministra reiteró que “es una decisión del Presidente de la Nación, que es quien pone los ministros”.

“No soy yo la persona que va a decir quién es el próximo o la próxima ministra de Seguridad Nacional -insistió-, lo que sé es que la misma línea va a seguir en marcha”.