Ajedrez: Navarro ganó un blitz en CABA

En una nueva incursión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Navarro participó en un certamen Blitz Acumulativo de Primavera en el club Peón al Paso, sito en Honduras 5852 de la capital. Luego de seis rondas bajo el sistema suizo con un ritmo de 7+3 (siete minutos iniciales para toda la partida con el adosamiento de tres segundos luego de cada una), el dolorense logró vencer en el torneo con 5½ puntos sobre seis posibles [5-1-0], dividiendo el punto tan sólo con Emmanuel Pradines, pero dejándolo atrás en el sistema de desempate (fuerza relativa de los rivales enfrentados por cada uno).

Su performance, sólo contra ranqueados, fue de 2151 Elo.

Información detallada: