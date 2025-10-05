DestacadoDolores

Ajedrez: Navarro ganó un blitz en CABA

En una nueva incursión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Navarro participó en un certamen Blitz Acumulativo de Primavera en el club Peón al Paso, sito en Honduras 5852 de la capital. Luego de seis rondas bajo el sistema suizo con un ritmo de 7+3 (siete minutos iniciales para toda la partida con el adosamiento de tres segundos luego de cada una), el dolorense logró vencer en el torneo con 5½ puntos sobre seis posibles [5-1-0], dividiendo el punto tan sólo con Emmanuel Pradines, pero dejándolo atrás en el sistema de desempate (fuerza relativa de los rivales enfrentados por cada uno).
Su performance, sólo contra ranqueados, fue de 2151 Elo.
Información detallada:
https://s3.chess-results.com/tnr1266993.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&SNode=S0
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte