A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: el dolor por las víctimas y un pedido de justicia

Hoy miércoles 29 de octubre se cumple un año del derrumbe del hotel Dubrovnik, tragedia que se llevó nueve vidas. Se realizarán varias actividades en recuerdo de los fallecidos y para pedir justicia, comenzando con una vigilia que se inició en la última hora del martes 28 y culminará a las 13:00, cuando se realizará una marcha desde las ruinas hacia la Municipalidad con el pedido de justicia.

A partir de las 15:00 se rezará un rosario en las ruinas, por todos los bomberos de Villa Gesell y de todo el país que hicieron las tareas de rescate, y finalmente a las 18:00 habrá una misa en la Parroquia Inmaculada Concepción.