Se instalará el primer Parque Solar de la región en Madariaga

El predio fotovoltaico tendrá 6.160 paneles solares que beneficiarán a más de 2.000 hogares de la región.

Esta planta generará una energía anual estimada de 7.500 MWh.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Energía y de la empresa Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), firmó el contrato para iniciar la obra del Parque Solar de General Madariaga.

El predio, que se encuentra ubicado en una de las cuatro Centrales de Energía de la empresa, en el Km. 412 de la Ruta Provincial 11, contará con 6.160 paneles solares y tendrá una potencia de 4,6 MW y una generación anual estimada en 7.500 MWh.

Entre los principales beneficios de este Parque, se destacan el aporte a la diversificación de la matriz energética de la empresa; la reducción de los costos de generación; el mejoramiento del abastecimiento de la demanda en la Costa Atlántica Norte, la contribución a la transición energética, 4.000 tn de CO2 menos en la atmósfera y alrededor de 2.000 hogares abastecidos.

Asimismo, la energía generada se inyectará al Sistema de Interconexión Nacional (SADI), permitiendo cumplir con el acuerdo de abastecimiento energético firmado entre BAESA, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) quienes – según el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables – deben abastecer al menos el 20% su demanda eléctrica mediante fuentes renovables.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Energía accesible y sostenible para ampliar y mejorar la infraestructura de transporte y distribución de la energía eléctrica, el acceso a la red de gas natural, y el desarrollo de energías renovables, para que la energía se convierta en un vector central para el desarrollo de la Provincia.