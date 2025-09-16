Política EconomiaPortadaSociedad

Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

La versión online del padrón electoral está disponible desde este martes en el sitio de la Cámara Nacional Electoral.

El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. A más de un mes de la votación, la Cámara Nacional Electoral informó que ya está disponible el padrón definitivo para que el ciudadano pueda consultar dónde emitir el sufragio.

De acuerdo con el cronograma electoral anual, la publicación y difusión del padrón definitivo de electores se realizan en esta fecha, 40 días antes de la elección general. La CNE también informó que desde las 0 horas está disponible la herramienta de consulta, que permite a cada ciudadano conocer los datos precisos sobre su lugar de votación, como el número de mesa y orden.

Cabe recordar que a diferencia de lo que pasó en el territorio bonaerense en septiembre que se usó la boleta “tradicional”, en octubre se irá a las urnas para votar con la Boleta Única Papel (BUP).

Cómo consultar el padrón electoral

Para consultar el padrón definitivo y saber dónde votar el domingo 26 de octubre, hay que ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar.

Luego, completar los datos: número de DNI, género según figura en el documento y distrito.

Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar”.

Anotar los datos de votación: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.

Verificar antes de votar: el domingo 26 de octubre conviene chequear nuevamente, ya que la Justicia Electoral puede ajustar locales hasta 48 horas antes de la elección.

