Internacionales

Los palestinos pidieron apoyo mundial para la Declaración de Nueva York

Fotografía Spanish People.

El objetivo es lograr la aceptación de dos Estados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino instó hoy a la comunidad internacional a adoptar e implementar la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados porque eso es clave para garantizar un cese al fuego en Gaza y avanzar en la paz.

En un comunicado, el ministerio dio la bienvenida a la declaración conjunta emitida en una conferencia internacional en Nueva York el lunes, copresidida por Arabia Saudí y Francia.

“Agradecemos a todos los países que participaron en la conferencia y expresamos su apoyo al pueblo palestino, su compromiso con el derecho internacional y las resoluciones internacionales legítimas, ya aquellos que adoptaron la Declaración de Nueva York o reconocieron al Estado de Palestina”, dijo el ministerio.

Además, instó a todos los Estados a firmar y adoptar la declaración “tan pronto como sea posible”, señalando que ello garantiza un inmediato cese al fuego en Gaza y la implementación de sus disposiciones.

Entre ellas está el permitir a las instituciones palestinas ejercer su autoridad política y legal sobre todos los territorios ocupados en 1967, incluida Gaza.

Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Portugal están entre las naciones occidentales que recientemente dieron su reconocimiento al Estado de Palestina en apoyo a la solución de dos Estados.

El ministerio palestino dijo que la declaración era necesaria para contrarrestar las operaciones militares de Israel que continúan en Gaza y la anexión de territorio palestino a pesar de la creciente condena internacional.

