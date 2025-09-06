Política EconomiaPortadaSociedad

Elecciones: el lunes habrá clases con normalidad en las escuelas donde se votó

Será en ambos turnos, según lo dispuso el Gobierno bonaerense. Habrá en el horario posterior a las elecciones tareas de limpieza.

El dictado de clases el lunes, el día posterior a las elecciones del 7 de septiembre, será normal en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas para ir a votar, según lo dispuso la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

En ese sentido, los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad desde la mañana. Las tareas, claro está, incluirán aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, incluyendo el mobiliario.

Las tareas de limpieza deberán realizarse con posterioridad al cierre de los comicios, que si bien tiene como horario las 18 del domingo, muchas veces con el conteo de votos se extiende hasta más de las 20 horas.

Cabe recordar que desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que se habilitarán 1.934 locales de votación, principalmente escuelas públicas, con 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio.

La seguridad, en tanto, estará a cargo de 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses, tanto dentro como en los alrededores de los locales, 1.500 en reserva operativa y más de 6.000 agentes de fuerzas federales, incluyendo Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. Además, se sumarán 629 efectivos destinados a supervisión y logística.

