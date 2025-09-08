Atención: desvío al tránsito en la Autovía Ruta Provincial Nº11

Los vehículos que circulen con sentido hacia Pinamar serán desviados por la nueva calzada hasta llegar a la rotonda Villa Gesell Norte.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos comunica que desde este lunes 8 de septiembre se producirá un desvío al tránsito en la Autovía Ruta Provincial Nº 11.

De esta manera, aquellos vehículos que circulen desde Mar del Plata con sentido hacia Pinamar serán desviados hacia la nueva calzada hasta llegar a la rotonda de Villa Gesell Norte, donde podrán retomar su camino por la antigua calzada.

El propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención.

En este marco, se recomienda circular con precaución y respetar la señalización que se encontrará en el lugar.