VANDALISMO EN DEPENDENCIAS JUDICIALES DE DOLORES

Durante el fin de semana, desconocidos ingresaron al edificio judicial ubicado en la intersección de las calles Buenos Aires y Avellaneda, provocando serios destrozos en distintas oficinas.

Los daños alcanzaron al Juzgado de Familia, al Juzgado de Garantías y a otras dependencias que allí funcionan. Puertas forzadas, parte del techo dañado, computadoras rotas y mobiliario afectado fueron algunas de las huellas que dejaron los intrusos.

En el lugar trabajaron diferentes fuerzas policiales y, por el momento, no se ha confirmado si además de los daños materiales se produjo el faltante de documentación u otros elementos de valor.