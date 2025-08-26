Crean una plataforma electrónica para pagar trámites e impuestos automotores

Así lo dispuso el Ministerio de Justicia, que lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA). Cuándo comienza a funcionar.

El Ministerio de Justicia creó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica destinada a abonar aranceles correspondientes a los trámites registrales del automotor, de los impuestos y las tasas vinculadas a su radicación y transferencia de dominio, y de las multas por infracciones de tránsito derivadas del uso de esos vehículos.

Así lo dispuso el Ministerio de Justicia por intermedio de la Resolución 572/2025 publicada en el Boletín Oficial de este martes con la firma del principal responsable de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona. Y fijó que se implementará a partir del 1° de noviembre de este año.

Según expresa esa normativa, “la VUPRA tiene por objeto optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación”.

En esa línea, esa se indicó que esta medida “beneficia directamente a las personas usuarias, fomenta la eficiencia económica y promueve una gestión pública transparente, accesible, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”.